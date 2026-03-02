Malen l' attaccante perfetto | numeri player che impressionano

Donyell Malen si distingue come attaccante della Roma, con numeri che impressionano e una capacità di combinare il talento personale con il rendimento della squadra. La sua presenza in avanti sta influenzando profondamente le dinamiche offensive del team, portando avanti una fase di gioco più incisiva e pericolosa. Le sue prestazioni si fanno notare sia in fase di finalizzazione che nella costruzione delle azioni offensive.

Dal debutto in Italia, avvenuto lo scorso 18 gennaio, 6 gol in 7 presenze hanno segnato una partenza da assoluto protagonista. In questo arco temporale, tra i principali campionati europei, solo Harry Kane ha registrato una produzione migliore. Malen viaggia con medie comparabili a quelle di Lamine Yamal (Barcellona) e Ante Budimir (Osasuna). Nella storia recente del club capitolino, un impatto paragonabile era stato visto soltanto con Gabriel Omar Batistuta, capace di segnare 8 reti nelle sue prime 7 apparizioni in maglia giallorossa. La prestazione contro la Juventus ha evidenziato la funzione di centravanti totale, capace di legare la manovra e di mostrare una freschezza tecnica davanti a Perin.