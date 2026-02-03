MEDIASET | LA RUOTA NON SI FERMA COPPA ITALIA RIMANE SU ITALIA 1 PER I QUARTI

Mediaset ha confermato che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, trasmetterà in esclusiva i quarti di finale della Coppa Italia. La rete continua a puntare sul calcio, portando in diretta le gare più importanti della competizione italiana.

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 20252026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sul portale Sport Mediaset. Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio torna la competizione nazionale con i primi due quarti di finale, Inter-Torino e Atalanta-Juventus: i due match saranno visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, alle ore 21. Diretta in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset. 🔗 Leggi su Bubinoblog

