Infortuni Serie A numeri allarmanti | aumentato del 24% il numero degli stop e di oltre centomilioni il numero dei costi! Il dato dei club più colpiti

Gli infortuni in Serie A nella stagione 2024/25 sono in aumento, con un incremento del 24% negli stop e un costo complessivo superiore a centomilioni di euro. Con 858 episodi registrati, il problema si fa sempre più serio, coinvolgendo i club più colpiti e incidendo significativamente sulla competitività e sui bilanci delle squadre. Un trend che richiede attenzione e strategie mirate per ridurre i danni e tutelare la salute dei calciatori.

Aumentano in modo significativo gli infortuni in Serie A. Nella stagione 202425 si sono registrati 858 stop per problemi fisici, con un incremento del 24% rispetto all'annata precedente. Il dato emerge dal Men's .

