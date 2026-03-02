L' urgenza delle scelte giuste | il dibattito sul futuro di Porto vecchio

Italia Nostra si impegna a promuovere un dibattito e lo studio di soluzioni di mobilità moderna ed efficiente per attraversare il Porto Vecchio. L’obiettivo è integrare queste nuove modalità nel contesto urbano senza alterare il carattere monumentale del distretto storico portuale. La discussione riguarda principalmente le proposte di intervento per migliorare la mobilità, mantenendo intatto il patrimonio architettonico e culturale dell’area.

Italia Nostra vuole facilitare attivamente il dibattito e lo studio di soluzioni di mobilità collettiva moderne ed efficienti per l’attraversamento del Porto Vecchio, integrate nel contesto urbano, nel rispetto del carattere monumentale dell’intero distretto storico portuale. L’evento si inserisce nell’ambito della convenzione stipulata tra il Comune di Trieste e l’Associazione Italia Nostra, per lo svolgimento di attività di volontariato per la valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste e del relativo patrimonio culturale. L'evento è in programma il prossimo 5 marzo, dalle 15 alle 19, presso la sala Luttazzi del magazzino 26. A questa... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

