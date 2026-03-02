Lukaku l' arma segreta di Conte per il finale | i numeri del suo super marzo

A marzo, l’attaccante ha registrato numeri importanti che hanno influenzato le sorti della squadra. Il suo ritorno in campo ha modificato l’assetto offensivo del Napoli, portando a risultati significativi nelle ultime partite. I dati mostrano un incremento delle realizzazioni e delle occasioni create, rendendo il suo contributo decisivo nel momento cruciale della stagione.

Napoli guarda al rush finale della stagione affidandosi a un ritorno in campo che cambia l’equilibrio offensivo della squadra. Romelu Lukaku, centravanti belga, ha messo a segno un gol decisivo contro il Verona, riavvicinando la squadra alla qualificazione in Champions League e aprendo nuove prospettive per il finale di stagione. L’evoluzione delle settimane successive all’infortunio ha evidenziato una presenza fisica superiore e una capacità di incidere nell’azione offensiva, elementi che aumentano le possibilità di una fase cruciale della campagna. Il rientro è stato guidato dall’obiettivo di rendere la linea offensiva più performante in settori chiave del calendario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Lukaku, l'arma segreta di Conte per il finale: i numeri del suo super marzo Napoli, è Lukaku l’arma in più di Conte per il rush finale: da marzo in poi Big Rom diventa super! I numeriKostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in... Leggi anche: Fattore Boga: l’arma segreta di Spalletti trascina la Juve. Numeri e record del nuovo idolo dello Stadium Una selezione di notizie su Lukaku. Discussioni sull' argomento L'arma segreta del Bodo/Glimt in Champions League: chi è l'ex soldato voluto nello staff da mister Knutsen; Hojlund 7, Lukaku 8: le pagelle dei giocatori del Napoli contro il Verona; Il Napoli batte il Verona all'ultimo respiro! Ritorna al gol Romelu Lukaku al 95': la sintesi della partita; Il Bayern Monaco sfida l'Atalanta sui social per gli ottavi di Champions! Il messaggio stile Pokémon è virale. “Salvo solo i tre punti”: vittoria al 96’, ma prestazione in discussione Una gara che sembrava destinata al pareggio, poi il lampo nel recupero. Il Napoli supera l’Hellas Verona ultimo in classifica grazie al gol di Lukaku al 96’, quando le speranze sembravano or facebook #Lukaku, il pianto del campione x.com