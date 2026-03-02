Lukaku l' arma segreta di Conte per il finale | i numeri del suo super marzo

A marzo, l’attaccante ha registrato numeri importanti che hanno influenzato le sorti della squadra. Il suo ritorno in campo ha modificato l’assetto offensivo del Napoli, portando a risultati significativi nelle ultime partite. I dati mostrano un incremento delle realizzazioni e delle occasioni create, rendendo il suo contributo decisivo nel momento cruciale della stagione.

Napoli guarda al rush finale della stagione affidandosi a un ritorno in campo che cambia l’equilibrio offensivo della squadra. Romelu Lukaku, centravanti belga, ha messo a segno un gol decisivo contro il Verona, riavvicinando la squadra alla qualificazione in Champions League e aprendo nuove prospettive per il finale di stagione. L’evoluzione delle settimane successive all’infortunio ha evidenziato una presenza fisica superiore e una capacità di incidere nell’azione offensiva, elementi che aumentano le possibilità di una fase cruciale della campagna. Il rientro è stato guidato dall’obiettivo di rendere la linea offensiva più performante in settori chiave del calendario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

