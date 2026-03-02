L' Udinese abbatte la Fiorentina | 3-0 con un grande Davis

L'Udinese ha battuto la Fiorentina con il risultato di 3-0 in una partita disputata oggi. La squadra di casa ha segnato due gol nel primo tempo e uno nel secondo, con le reti di Kabasele e Buksa, mentre Davis ha trasformato un rigore. La formazione dell'Udinese ha schierato un 3-5-2, con Okoye in porta e Kristensen in difesa.

Udinese-Fiorentina 3-0 RETE: 10'pt Kabasele, 18'st Davis (rig), 49'st Buksa. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6.5, Kabasele 7, Bertola 6.5 (28'st Mlacic 6); Ehizibue 6, Piotrowski 6 (28'st Zarraga 6), Karlstrom 6.5, Ekkelenkamp 6, Zemura 6.5 (28'st Kamara 6); Zaniolo 7 (42'st Miller sv), Davis 7.5 (23'st Buksa 7). In panchina: Nunziante, Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Arizala, Camara. Allenatore: Runjaic 7. FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 6 (1'st Comuzzo 5.5), Rugani 4, Ranieri 5; Harrison 6, Mandragora 5.5 (26'st Fabbian 6), Fagioli 5.5 (42'st Fazzini sv), Brescianini 6 (1'st Ndour 6), Parisi 5.