Pruzzo netto su Paratici | La Fiorentina sta pensando al futuro adesso c’è bisogno di salvare il presente Il commento

Pruzzo netto su Paratici: accostato alla Fiorentina per la rinascita del club toscano. Il commento sull’arrivo dell’ex dirigente della Juventus. Il nome di Fabio Paratici, storica figura dirigenziale della Juventus, è tornato prepotentemente d’attualità in ottica Serie A. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex attaccante Roberto Pruzzo ha commentato le indiscrezioni che vedrebbero il dirigente pronto a sposare il progetto della Fiorentina per risollevare le sorti di un club che naviga in acque agitate. La squadra viola, infatti, si trova attualmente nelle zone basse della classifica, una situazione critica che richiede interventi immediati e una programmazione solida per evitare scenari drammatici in vista del finale di stagione del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

