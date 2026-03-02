Lotta contro l' Hpv il 4 marzo sms ai 18enni ancora non vaccinati

Il 4 marzo sarà inviato un SMS ai diciottenni non ancora vaccinati contro l'Hpv, nell’ambito di iniziative di sensibilizzazione. Parallelamente, si svolgerà un open day con vaccinazioni gratuite rivolto a ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e ridurre la diffusione del papilloma virus. L’evento mira a coinvolgere direttamente i giovani in un percorso di tutela della salute.

Open day con vaccinazioni gratuite per ragazze e ragazzi per promuovere ancora di più la prevenzione contro la diffusione del papilloma virus (Hpv). A organizzarle numerose Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna in occasione della Giornata internazionale per la lotta contro l'Hpv, promossa a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Giornata mondiale per la lotta contro l’HPV: screening e vaccinazioni anche nel LeccheseGli enti sanitari del territorio propongono una serie di iniziative in occasione del 4 marzo, Giornata mondiale per la lotta contro l’HPV e dell’8...

