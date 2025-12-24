Chi è il marito di Lorella Cuccarini Silvio Testi | Abbiamo avuto dei problemi

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono sposati nel 1991 a Subiaco alle porte di Roma: tre anni dopo arriva la primogenita, Sara seguita da Giovanni (1996) ed i gemelli Chiara e Giorgio (2000). “ Non so se avrei potuto innamorarmi di uno diverso da Silvio. Da subito è stato un punto di riferimento stabile, anche nel lavoro.”, dichiarava sul marito. Ospite a Verissimo, aveva parlato dell’attuale rapporto con il compagno di via e produttore musicale: “Io e Silvio non siamo più i fidanzatini di trenta anni fa, ma ci lega un amore profondo, i progetti, i nostri figli. Il nostro è un amore che si è rafforzato negli anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

