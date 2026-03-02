Lode a una riforma della giustizia di civiltà

Una riforma della giustizia di civiltà è al centro di un dibattito acceso. Viene sottolineato che, quando le ingiustizie si accumulano e le risposte sono solo silenzio e tolleranza, si supera un limite. La questione riguarda come il sistema giudiziario possa adattarsi per rispondere alle esigenze di una società in evoluzione. La discussione coinvolge politici, giuristi e cittadini.

La separazione delle carriere è il primo passo per risolvere la vergogna del circo mediatico e le lentezze della giustizia. Le ragioni di fatto del Sì, con un articolo del codice di procedura penale come prova, e quelle pseudopolitiche del No. Il saggio di un ex magistrato "Io, ex giudice di sinistra, voto Sì al referendum". Parla Costanzo Cea Votando al referendum bisogna chiedersi: ho bisogno di star bene ora o più tardi? C'è un limite oltre il quale sopportazione e silenzio cessano di essere virtù", pare abbia detto Socrate. Negli ultimi giorni codesto detto mi è tornato in mente un paio di volte. La prima volta, a dir il vero, per qualcosa fuori tema o, meglio, che c'entra poco con il tema della riforma che mi sono preposto di trattare ma attiene comunque, anch'essa, a princìpi di civiltà e giustizia.