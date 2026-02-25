Il ministro Zangrillo | Sulla giustizia riforma di civiltà Da sinistra solo slogan perché senza argomenti

«L'atteggiamento della sinistra sul referendum è a dir poco paradossale, per tanti motivi. Uno sopra tutti: parla di un governo che vuole colpire gli equilibri costituzionali, che vuole assoggettare i magistrati all'esecutivo, senza mai, e dico mai, entrare nel merito della riforma. Insomma, per usare un termine tecnico, la "butta in caciara"». Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione di Forza Italia, da solido garantista quale è sempre stato, ha le idee chiare. «Sono uno strenuo sostenitore del Sì - ci dice -. Questa riforma fa l'esatto contrario di ciò che dicono quelli del No, ovvero rende davvero libera la magistratura. Libera dall'influenza politica delle correnti». Ministro Zangrillo, rispondiamo subito a qualche argomento tipico di chi è contro la riforma. Uno di questi riguarda da vicino il suo lavoro: c'è chi dice che ci sarebbero cose più urgenti da fare per la giustizia italiana, come ad esempio nuove assunzioni nei tribunali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

