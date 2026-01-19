Alle 18.30 si gioca Cremonese-Verona, partita valida per la giornata di Serie A. La Cremonese cerca punti per migliorare la posizione in classifica, mentre il Verona punta a rafforzare la propria situazione di classifica. Entrambe le squadre arrivano da prestazioni altalenanti e questa partita rappresenta un'importante occasione per cambiare rotta in ottica salvezza.

(3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Bondo, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. All. Zanetti. La partità sarà visibile su Dazn. Per chi ha attivo un abbonamento 'Zona DAZN' con Sky, sarà possibile seguire Cremonese-Verona anche su DAZN 1 (canale numero 214). Diretta testuale su www.gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18.30 Cremonese-Verona: le ultime sulla sfida dello Zini

