L’Iran ha annunciato di aver lanciato ancora missili su Israele

L’Iran ha dichiarato di aver lanciato nuovi missili contro Israele, colpendo obiettivi a Tel Aviv e Gerusalemme Est. L’annuncio è arrivato attraverso fonti ufficiali, senza dettagli sui danni o sulla risposta militare. Questa escalation segue le precedenti azioni militari nella regione e rappresenta un ulteriore passo nelle tensioni tra i due paesi.

Israele ha lanciato un attacco preventivo all'Iran. Esplosioni continue Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiSabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il...

«Iraniani, prendete in mano il vostro governo e il vostro destino»: il discorso con cui Trump ha annunciato l'attacco all'IranIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'attacco sull'Iran con parole che invocano il rovesciamento del regime degli ayatollah. «Distruggeremo i loro missili, la loro marina, la loro industria ... corriere.it

Quanto durerà la guerra contro l'Iran? Le tante risposte (contraddittorie) di Trump e il peso di gas e petrolioNetanyahu ha annunciato la mobilitazione di quasi 100 mila riservisti e sembra più deciso di Trump nell’andare avanti ad oltranza per farla finita con quello che ha chiamato il «regime terrorista» deg ... corriere.it

Leone XIV è intervenuto su quanto sta accadendo in Iran al termine dell'Angelus e poi al Quarticciolo. «Possibile tragedia di proporzioni enormi, sia promosso il bene dei popoli». Le parti hanno la «responsabilità morale» di agire https://buff.ly/isJkMyt - facebook.com facebook

#lariachetira Il prof. Pejman Abdolmohammadi sulla situazione in Iran ed in Medio Oriente: "Iraniani hanno chiesto intervento USA. Regime ha ucciso 40mila persone in due giorni" x.com