RARA Factory, spin-off dell’università Ca’ Foscari Venezia, utilizza l’intelligenza artificiale per l’industria dei materiali. L’obiettivo è velocizzare la scoperta e lo sviluppo di nuovi materiali attraverso tecnologie avanzate. La società si concentra sull’applicazione dell’IA per ottimizzare processi e innovare il settore. Il progetto coinvolge ricercatori e aziende che collaborano per migliorare le pratiche di produzione e ricerca.

RARA Factory, spin-off dell’università Ca’ Foscari Venezia che intende accelerare la scoperta di nuovi materiali alternativi alle terre rare attraverso l’intelligenza artificiale guidata dalla fisica, ha reso noto, nei giorni scorsi, di aver raccolto 3,2 milioni di euro nel round di investimento ‘seed’. Il ‘seed capital’, è bene ricordarlo, è il primo finanziamento strutturato destinato alle startup in fase di avvio. L’operazione è stata sostenuta da Primo capital, tramite il fondo Primo Climate, Cdp Venture Capital Sgr (tramite il Fondo Acceleratori) e da un gruppo di business angels guidati da Alberto Baban, presidente di Fondazione Nord Est. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

