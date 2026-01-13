L'Avs ha richiesto alla Camera di Tajani e Crosetto un'informativa urgente sulla proposta del deputato repubblicano Randy Fine, che ha presentato un disegno di legge per annettere la Groenlandia agli Stati Uniti, trasformandola nel 51mo stato. La questione solleva importanti questioni diplomatiche e strategiche, richiedendo un approfondimento istituzionale per valutare le possibili implicazioni.

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Il deputato repubblicano Randy Fine ha presentato un disegno di legge per annettere la Groenlandia e trasformarla nel 51mo Stato degli Usa. Non è un B movie ma il primo atto ufficiale nei confronti del territorio semi-autonomo parte della Danimarca". Lo ha detto il vicepresidente di AVS alla Camera Marco Grimaldi in apertura di seduta chiedendo una infgrmativa urgente dei ministri Tajani e Crosetto. "I trumpiani continuano a dire che la Groenlandia 'è una risorsa vitale per la sicurezza nazionale', che 'il predominio geopolitico' degli Stati Uniti non può essere intaccato dalla minaccia cinese e russa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: Avs chiede informativa urgente alla Camera di Tajani e Crosetto

