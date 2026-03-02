Lenovo tablet android con thinktab e idea tab ia

A margine del MWC 2026, Lenovo ha annunciato due nuovi tablet Android, il ThinkTab e l’IdeaTab, destinati al settore professionale. Insieme ai dispositivi, sono state presentate anche aggiornamenti software e accessori pensati per migliorare l’esperienza di utilizzo e la produttività. L’azienda ha mostrato attenzione alle esigenze di chi utilizza i tablet in ambito lavorativo.

lenovo presenta al mwc 2026 due tablet android di rilievo, affiancati da novità software e accessori pensati per l’uso professionale. tra le anteprime spiccano la idea tab pro gen 2, un modello da 13 pollici con gestione avanzata delle prestazioni, e la rugged thinktab x11, pensata per ambienti di lavoro più esigenti. l’insieme delle novità comprende anche funzionalità di intelligenza artificiale, opzioni di colorazione interessanti e pacchetti di aggiornamento mirati. lenovo idea tab pro gen 2: caratteristiche principali. processore, memoria e archiviazione. alla base del dispositivo si trova uno snapdragon 8s gen 4, accompagnato da fino a 12 gb di ram e fino a 512 gb di storage per gestire applicazioni, note e contenuti multimediali in modo fluido. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

