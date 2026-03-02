Lenovo legion tab 8,8 pollici prezzo 849 dollari batteria 9000 mah nuovi colori

Lenovo presenta la nuova versione del Legion Tab 8,8 pollici, aggiornata alla quinta generazione. Il dispositivo mantiene il formato compatto, ma integra una batteria da 9000 mAh, offrendo una maggiore autonomia rispetto ai modelli precedenti. La risoluzione dello schermo è stata migliorata e il prezzo di lancio è di 849 dollari. Sono stati introdotti anche nuovi colori per questa linea.

la serie legione tab si aggiorna con la versione gen 5, mantenendo il formato compatto da 8,8 pollici ma introducendo una batteria significativamente più ampia, una risoluzione superiore e un prezzo più elevato. l'aggiornamento integra un processore di fascia alta e opzioni di memoria avanzate, insieme a nuove colorazioni e dettagli di design. il legion tab gen 5 monta un display lcd da 8,8 pollici con una risoluzione di 3040×1904, offrendo una definizione superiore rispetto al modello precedente. l'esperienza visiva risulta nitida e dinamica, accompagnata da una impressione iniziale di maggiore fluidità del software. anche l'accento green Surge sul retro aggiunge una nota visiva vivace.