Legge elettorale Meloni | Spero nel confronto Se c' è chiusura deciderà Parlamento a maggioranza – Il video

Da open.online 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla legge elettorale prosegue con l'intervento di Meloni, che esprime la speranza di un confronto costruttivo. La premier sottolinea come, in assenza di accordo, sarà il Parlamento a decidere a maggioranza. L'obiettivo è trovare una soluzione condivisa che possa soddisfare le diverse posizioni, favorendo un percorso istituzionale stabile e trasparente.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “L’obiettivo è cercare una composizione il più possibile ambia. È di interesse per tutti per garantire rispetto del voto popolare e anche stabilità. Tutti dovrebbero avere interesse per una legge di questo tipo, spero ci sia interlocuzione positiva e non opposizione pregiudiziale. Non escludo che nel caso in cui ci sia questa chiusura si chiederà al Parlamento a maggioranza di risolvere il problema”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Legge elettorale, Meloni: Spero nel confronto. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: La Russa: Tempi per cambiare legge elettorale ci sono, deciderà Parlamento – Il video

Leggi anche: Legge elettorale, La Russa apre al ballottaggio: Spero collaborino tutti alle nuove regole – Il video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

legge elettorale meloni speroLegge elettorale, Meloni: Spero nel confronto. Se c'è chiusura deciderà Parlamento a maggioranza - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

legge elettorale meloni speroLegge elettorale, Meloni: Spero nel confronto. Se c'è chiusura deciderà Parlamento a maggioranza – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “L’obiettivo è cercare una composizione il più possibile ambia. open.online

legge elettorale meloni speroMeloni sulla legge elettorale: "Dialogo con l'opposizione. Sì una riforma che consente a chi vince di governare 5 anni" - Il tema è non solo il rispetto del voto popolare ma anche la stabilità: il problema non è solo mio, ma anche dell’opposizione», aggiunge Meloni, «spero che non ci siano chiusure pregiudiziali, faremo ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.