Legge elettorale Meloni | Spero nel confronto Se c' è chiusura deciderà Parlamento a maggioranza – Il video

Il dibattito sulla legge elettorale prosegue con l'intervento di Meloni, che esprime la speranza di un confronto costruttivo. La premier sottolinea come, in assenza di accordo, sarà il Parlamento a decidere a maggioranza. L'obiettivo è trovare una soluzione condivisa che possa soddisfare le diverse posizioni, favorendo un percorso istituzionale stabile e trasparente.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "L'obiettivo è cercare una composizione il più possibile ambia. È di interesse per tutti per garantire rispetto del voto popolare e anche stabilità. Tutti dovrebbero avere interesse per una legge di questo tipo, spero ci sia interlocuzione positiva e non opposizione pregiudiziale. Non escludo che nel caso in cui ci sia questa chiusura si chiederà al Parlamento a maggioranza di risolvere il problema". Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno.

Meloni sulla legge elettorale: "Dialogo con l'opposizione. Sì una riforma che consente a chi vince di governare 5 anni" - Il tema è non solo il rispetto del voto popolare ma anche la stabilità: il problema non è solo mio, ma anche dell'opposizione», aggiunge Meloni, «spero che non ci siano chiusure pregiudiziali

