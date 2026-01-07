L'ex campione d'Inghilterra David Batty è sparito da anni | Nessuno riesce a rintracciarlo

David Batty, ex calciatore inglese e due volte campione d'Inghilterra con Leeds e Blackburn, è scomparso dai riflettori da diversi anni. La sua assenza dal mondo dello sport e la difficoltà nel rintracciarlo hanno suscitato interesse e curiosità. In questo articolo, analizzeremo gli aspetti principali della sua carriera e i motivi che potrebbero averlo portato a sparire dalla scena pubblica.

È davvero raro che un grande calciatore, un ex nazionale inglese, sparisca completamente dalla circolazione, al punto che nessuno dei suoi ex compagni riesce più a rintracciarlo: è lo strano caso di David Batty, due volte campione d'Inghilterra con Leeds e Blackburn, del quale si sono perse completamente le tracce.

