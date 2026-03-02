Le Relazioni Difettose Quando l’amore finisce e restano solo macerie

Le relazioni difettose spesso si concludono lasciando alle spalle solo rovine e ricordi difficili da dimenticare. Anche se le storie sono diverse, molte condividono il senso di perdita e di incompiuto. In questo racconto, una persona si rivolge a una figura cara, condividendo un’esperienza personale che riflette le difficoltà di un amore che si è sgretolato, lasciando un segno indelebile.

Cara Ester ti leggo da tanto. Chissà se mi leggerai mai. La mia storia non ha niente di speciale se non ché è la mia. 13 anni insieme, dall' università, tanti, dai 22 ai 35, 4 di convivenza. Io che credevo che potessimo a resistere al tempo e fosse il mio" lui "; poi quando avremmo dovuto davvero crescere,soprattutto perché io necessitavo di un rapporto maturo, volevo un figlio, mi sono ritrovata a scoprire una persona che era la mia famiglia ed il mio migliore amico che ha iniziato a mentirmi e mentre mi diceva come fare le bomboniere e di smettere la pillola perché certo che un figlio lo voleva, mentre progettavamo il futuro, lui nel frattempo si lavorava una collega con cui è uscito allo scoperto dopo un anno dalla nostra rottura, senza aver ammesso nulla nel frattempo, senza farmi le scuse, senza affrontarmi o dirmi la verità.

