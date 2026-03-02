Le pagelle della Juventus evidenziano la buona prestazione di Nucci, che nel primo tempo effettua tre parate decisive, inclusa quella al 27’ su un tentativo di Giordani, e si distingue anche nel recupero sulla conclusione di Sottile. Ivani si distingue come il migliore in campo grazie a due assist, mentre la sua presenza si fa sentire anche nelle azioni offensive.

NUCCI 6,5 Compie tre belle parate nel primo tempo: al 27’ sul tentativo beffardo di Giordani diretto all’incrocio, poi sul corner conseguente disinnescando un colpo di testa nemico ed infine nel recupero sulla conclusione di Sottile da destra. ROMANELLI 6 Disciplinato e attanto, fa il suo. È lui il 2007 su cui ha deciso di puntare Fiale. (dall’85’ L. Baroni s.v.) BERTACCA 6,5 Dirige la retroguardia da capitano, con vigore e letture giuste. Convincente. DANOVARO 6 Dopo qualche gara con errori sparsi, stavolta non sbaglia nulla. anche se il Perignano ha attaccato poco, soprattutto dopo l’uscita del suo top-player ad inizio ripresa. IVANI 7 Migliore in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle bianconere. Ivani fa due assist ed è il migliore. Nucci è bravo nel primo tempo

Pagelle Fiorentina Milan, plebiscito dei giornali sul migliore in campo! Ma spiccano queste due bocciature. Le pagelle con TOP e FLOPTOPNkunku (Milan): Plebiscito per l’attaccante rossonero, che entra e risolve la partita.

Leggi anche: Le pagelle bianconere. Dietro tante insufficienze. Solo Purro emerge nel grigiore

Una raccolta di contenuti su Ivani.

Argomenti discussi: Le pagelle bianconere. Ivani fa due assist ed è il migliore. Nucci è bravo nel primo tempo.

Le pagelle bianconere. Ivani fa due assist ed è il migliore. Nucci è bravo nel primo tempoNUCCI 6,5 Compie tre belle parate nel primo tempo: al 27’ sul tentativo beffardo di Giordani diretto all’incrocio, poi ... sport.quotidiano.net

Roma-Juventus 3-3, le pagelle dei bianconeri: Gatti la riacciuffa nel finaleLa Juventus riprende per i capelli la partita con la Roma pareggiando 3-3 grazie alle reti di Conceiçao, Boga e Gatti ... soccermagazine.it