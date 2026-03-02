Le pagelle bianconere Ivani fa due assist ed è il migliore Nucci è bravo nel primo tempo
Le pagelle della Juventus evidenziano la buona prestazione di Nucci, che nel primo tempo effettua tre parate decisive, inclusa quella al 27’ su un tentativo di Giordani, e si distingue anche nel recupero sulla conclusione di Sottile. Ivani si distingue come il migliore in campo grazie a due assist, mentre la sua presenza si fa sentire anche nelle azioni offensive.
NUCCI 6,5 Compie tre belle parate nel primo tempo: al 27’ sul tentativo beffardo di Giordani diretto all’incrocio, poi sul corner conseguente disinnescando un colpo di testa nemico ed infine nel recupero sulla conclusione di Sottile da destra. ROMANELLI 6 Disciplinato e attanto, fa il suo. È lui il 2007 su cui ha deciso di puntare Fiale. (dall’85’ L. Baroni s.v.) BERTACCA 6,5 Dirige la retroguardia da capitano, con vigore e letture giuste. Convincente. DANOVARO 6 Dopo qualche gara con errori sparsi, stavolta non sbaglia nulla. anche se il Perignano ha attaccato poco, soprattutto dopo l’uscita del suo top-player ad inizio ripresa. IVANI 7 Migliore in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
