Le 12 fatiche dell' Intelligenza Artificiale | chi sta addestrando chi?

L'articolo analizza il rapporto tra sviluppatori e sistemi di intelligenza artificiale, evidenziando come gli esseri umani siano coinvolti in un processo di addestramento continuo delle macchine. Si descrivono le sfide affrontate nel perfezionare algoritmi e la complessità delle operazioni necessarie per migliorare le prestazioni delle AI. Si parla anche di alcune tecniche utilizzate e delle figure che operano in questo settore.

Ci hanno detto che l'Intelligenza Artificiale è il nuovo motore del progresso, che aumenterà la produttività, semplificherà la vita e renderà tutto più efficiente. Forse è vero eppure c'è una domanda che raramente viene posta, una domanda scomoda che tutti sembrano voler evitare: stiamo addestrando le macchine o stiamo piuttosto addestrando noi stessi ad accettarle senza discuterle? Le dodici fatiche dell'AI non sono un problema per ingegneri, bensì prove per la nostra maturità collettiva. Non riguardano il software ma qualcosa di più profondo, ovvero il modo in cui una società decide di usare la propria potenza. Come Ercole dovette affrontare mostri e imprese impossibili per conquistare la sua umanità, così noi siamo chiamati a misurarci con sfide che definiranno chi saremo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

