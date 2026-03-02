Lautaro Martinez | la del ritorno in campo dopo l' infortunio

Lautaro Martinez sta lavorando per tornare in campo dopo l’infortunio e le ultime notizie dall’Inter indicano che il suo recupero sta entrando nella fase più intensa. L’attaccante argentino ha ripreso gli allenamenti individuali e si sta sottoponendo a controlli medici periodici. La società non ha ancora annunciato la data ufficiale del suo rientro, ma le prospettive sono positive.

Le ultime novità sull’Inter si concentrano su un recupero che sta entrando nel vivo: Lautaro Martinez punta a tornare in campo in tempi rapidi dopo l’infortunio. Lavorando al fianco dello staff medico di Appiano Gentile, il centravanti argentino mira a riacquisire la piena disponibilità per le prossime sfide decisive della stagione. Secondo Sky Sport, Lautaro Martinez sta bruciando le tappe del programma riabilitativo, con l’obiettivo di tornare disponibile per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Questo ritorno in campo rappresenterebbe un’iniezione di fiducia per un reparto offensivo apparso imploso nelle ultime uscite, soprattutto in seguito al cocente flop nella massima competizione europea. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Lautaro Martinez: la del ritorno in campo dopo l'infortunio Infortunio Lautaro Martinez, l’argentino fissa il ritorno in campo: c’è quella partita nel mirino! Ultimedi Redazione Inter News 24Infortunio Lautaro Martinez, l’argentino ha messo nel mirino la gara contro la Fiorentina per il ritorno in campo dopo lo... Infortunio Lautaro Martinez: nel mirino questa partita! L’argentino dell’Inter ha cerchiato in rosso questa data per il suo ritorno in campo. UltimissimeCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Bodø/Glimt-Inter 3-1: gol e highlights | Champions League Tutto quello che riguarda Lautaro Martinez. Temi più discussi: Infortunio Lautaro Martinez, come sta? Esito esami e quando torna l'attaccante Inter; Lautaro, risentimento al soleo: salta il derby; Gazzetta dello Sport - Inter irritata per l'infortunio di Lautaro Martinez: sotto accusa il campo del Bodo/Glimt; Inter, risentimento muscolare al polpaccio sinistro per Lautaro Martinez: i tempi di recupero e quali partite salterà. Inter, quando torna Lautaro Martinez dall’infortunio: i nuovi aggiornamentiTiene banco l'infortunio di Lautaro Martinez in casa Inter, ma occhio ai segnali incoraggianti degli ultimi giorni. Dopo ... fantamaster.it Inter, quando torna Lautaro Martinez dall’infortunio: svelata la dataPunto interrogativo sull'infortunio di Lautaro Martinez e sui possibili tempi di recupero. Dopo la negatività dei giorni ... fantamaster.it Lautaro Martinez potrebbe tornare in campo per Fiorentina-Inter @SkySport x.com Lautaro Martinez continua il suo recupero dall’infortunio al polpaccio. Il capitano nerazzurro aggiorna i tifosi sulle sue condizioni e aumenta la speranza che il rientro possa essere anticipato. In più, Lautaro mette in mostra un fisico particolarmente asciu - facebook.com facebook