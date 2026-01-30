Giornata del ricordo alle Liberetà la conferenza Zara dal martirio alla perdita dell' italianità dalmata

In occasione della Giornata del Ricordo, l’Università delle LiberEtà organizza una conferenza dedicata a Zara. Claudio Giachin, ex docente di storia e filosofia, spiegherà come la città abbia vissuto il suo passato di martirio e la perdita dell’italianità dalmata. L’evento si tiene oggi, per ricordare quegli anni difficili e il destino di Zara durante le vicende del Novecento.

In occasione della Giornata del Ricordo, l'Università delle LiberEtà ospiterà la conferenza "Zara: dal martirio alla perdita dell'italianità dalmata", a cura di Claudio Giachin, docente di storia e filosofia in pensione. L'incontro sarà il 10 febbraio 2026 alle 15, nella Sala Convegni di Via Napoli 4 a Udine. L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione inviando una mail a [email protected].

