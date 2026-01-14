Battuage | l’oscurità del desiderio allo Spazio Diamante

Battuage è lo spettacolo teatrale della compagnia Vucciria Teatro, in scena allo Spazio Diamante di Roma dal 16 al 18 gennaio 2026. Un’opera che esplora i temi dell’oscurità e del desiderio attraverso una narrazione intensa e coinvolgente. L’evento si inserisce nel panorama culturale della città, offrendo un’occasione per riflettere e confrontarsi con una proposta teatrale di qualità.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Battuage della compagnia Vucciria Teatro.. Dove e Quando: Allo Spazio Diamante di Roma, dal 16 al 18 gennaio 2026.. Perché: Un’indagine viscerale e cruda sulla mercificazione del sesso e l’isolamento dell’animo umano.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta di forte impatto emotivo e sociale con l’arrivo di Battuage allo Spazio Diamante. Scritto e diretto da Joele Anastasi, lo spettacolo è una produzione della Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e vede in scena un cast affiatato composto dallo stesso Anastasi insieme a Federica Carruba Toscano, Alessandro Lui, Ivano Piciallo ed Enrico Sortino. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Battuage: l’oscurità del desiderio allo Spazio Diamante Leggi anche: Funerale all'Italiana allo Spazio Diamante Leggi anche: "Glossario di famiglia" allo Spazio Diamante

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.