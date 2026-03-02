la visione di marco antonelli alla guida di efa

Marco Antonelli è alla guida di EFA, un'azienda che nel settore tecnologico si distingue per aver mantenuto un focus su competenza, relazione e cultura progettuale, nonostante la rapidità con cui evolve il mercato e la tendenza alla standardizzazione. La sua visione si concentra sull’importanza di valori tradizionali in un contesto caratterizzato da innovazione continua.

In un settore in cui la tecnologia corre veloce e il mercato spesso premia la standardizzazione, c’è ancora chi sceglie di mettere al centro competenza, relazione e cultura progettuale. È il caso di Marco Antonelli, alla guida di EFA Materiale Elettrico e Illuminazione, realtà storica del territorio nata nel 1945 come azienda specializzata in materiale elettrico e cresciuta, generazione dopo generazione, fino a diventare un punto di riferimento per l’illuminazione tecnica e decorativa. Oggi EFA rappresenta l’evoluzione naturale di una tradizione familiare, arrivata alla terza generazione, che ha saputo adattarsi ai cambiamenti senza perdere la propria identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

