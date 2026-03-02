La riforma del lavoro di Milei è schiavista si torna indietro di 100 anni | l'analisi della politologa

La politologa Belén Sotelo ha commentato la riforma del mercato del lavoro, definendola “schiavista” e sostenendo che rappresenta un passo indietro di oltre un secolo. La sua analisi si concentra sui cambiamenti introdotti e sulle implicazioni per i lavoratori. La docente ha espresso le sue opinioni in un'intervista rilasciata a Fanpage.it.

La politologa e docente Belén Sotelo commenta con Fanpage.it la riforma del mercato del lavoro approvata dal parlamento in Argentina: "Non concepisce che il lavoratore possa avere una vita oltre le ore che sono dedicate alla produzione, questa è una concezione schiavista del lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La profezia sull’IA nella copertina del Time: “Dopo il 2025 non si torna più indietro”Nell'eleggere gli "archetti dell'IA" persona dell'anno, la copertina del Time ricostruisce come l'intelligenza artificiale abbia stravolto e cambiato...

A 100 anni torna a vedere grazie a un intervento di cataratta all’occhio: “Non è mai troppo tardi”“La chirurgia della cataratta oggi è un trattamento sicuro ed efficace anche in età molto avanzata" hanno spiegato i medici dell'ospedale Di Venere...

Tutti gli aggiornamenti su Milei.

Temi più discussi: Argentina, la nuova riforma del lavoro di Milei: più ore e meno diritti; Argentina, passa la riforma del lavoro di Milei: turni fino a 12 ore, ferie frazionate a periodi di 7 giorni; Dodici ore di lavoro, l’Argentina in sciopero: la riforma di Milei passa tra feriti e arresti; Argentina, primo sì alla riforma del lavoro di Milei.

Riforma del lavoro in Argentina: le novità approvate dal Senato e le reazioni socialiIl Senato ha ratificato la legge chiamata «modernizzazione del lavoro», provocando proteste e lo sciopero della CGT; la riforma introduce banca ore, estensione dell'orario fino a 12 ore e una revision ... notizie.it

Argentina, approvata la controversa riforma del lavoro di Milei(ANSA-AFP) - BUENOS AIRES, 27 FEB - Il Senato argentino ha definitivamente approvato una controversa riforma per la flessibilizzazione del lavoro proposta dal presidente ultraliberista Javier Milei. L ... gazzettadiparma.it

L’Argentina in lotta contro la riforma del lavoro di Milei: l’intervista ai compagni aderenti alla FSM In Argentina va avanti da settimane una forte mobilitazione, con gli scioperi che si susseguono e vanno avanti da giorni, contro la cosiddetta “legge di modernizza - facebook.com facebook

Argentina: Milei promette dieci riforme al mese per ridisegnare l’architettura dello Stato x.com