La novità al parco inaugura il primo percorso di disc golf della Romagna | Gara e passatelli per tutti
Al Parco Le Ginestre di Oriolo è stato inaugurato il primo percorso di disc golf in Romagna, intitolato
È stato completato il nuovo percorso di disc golf presso il Parco Le Ginestre di Oriolo, realizzato grazie all’impegno dell'associazione Hard Disc Dogs di Forlì, in collaborazione con l’associazione Torre di Oriolo e il Comune di Faenza.Il progetto porta per la prima volta in Romagna questa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Medea inaugura il suo primo anno accademico, Vannozzi: “Il nostro è stato un percorso rigoroso e importante”
Golf, Jarvis allunga le Mauritius. Bene quasi tutti gli italiani in garaUn 65 (-7) di giornata che porta il sudafricano Casey Jarvis in testa all’Afrasia Bank Mauritius Open, torneo che mette in palio 1,5 milioni di...
Approfondimenti e contenuti su Romagna.
Discussioni sull' argomento Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; EMILIA-ROMAGNA: Ricostruzione, Curcio, importanti le novità sulle delocalizzazioni; Incentivi auto elettriche: i fondi sono finiti.
La novità al parco, inaugura il primo percorso di disc golf della Romagna: Gara e passatelli per tuttiÈ stato completato il nuovo percorso di disc golf presso il Parco Le Ginestre di Oriolo, realizzato grazie all’impegno dell'associazione Hard Disc Dogs di Forlì, in collaborazione con l’associazione ... ravennatoday.it
L’Emilia-Romagna nel piatto, ogni giorno! La linea Lettere dall’Italia si arricchisce di tre nuove specialità della tradizione emiliana, in esclusiva per MD. Ricette autentiche, ingredienti selezionati e tutto il gusto di una regione che ha fatto della pasta fresca u - facebook.com facebook
#meteo #2marzo Nubi al Nord-Ovest ed Emilia-Romagna con piogge deboli in estensione nel pomeriggio a Toscana, Umbria e zone interne tra Marche e Abruzzo. Più sole al Sud e Isole, ma con locali nubi su Sardegna e Sicilia. Venti meridionali, mar x.com