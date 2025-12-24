San Giovanni Valdarno tra storia e melodia | torna il Capodanno in Musica
Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si apre all’insegna della grande tradizione musicale e del prestigio storico. Il pomeriggio del 1° gennaio 2026, alle 17,30, la Pieve di San Giovanni Battista in piazza Cavour si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per il concerto dell’ensemble d’archi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
San Giovanni Valdarno tra storia e melodia: torna il "Capodanno in Musica" - Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si apre all'insegna della grande tradizione musicale e del prestigio storico.
San Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica - Arezzo, 24 dicembre 2025 – San Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica. msn.com
