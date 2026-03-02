La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per quattro giorni consecutivi, secondo quanto comunicato dall’ANM. La sospensione si rende necessaria per permettere attività di verifica, manutenzione e prove sul materiale e sulla linea stessa. La chiusura anticipata interesserà tutti i tratti della linea, senza indicazioni specifiche su orari o modalità di riapertura.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 2 a giovedì 5 marzo 2026.Questi gli orari delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orariAnm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in...

Linea 2 della metropolitana di Napoli: riqualificazione della stazione di Montesanto

Una selezione di notizie su Linea.

Temi più discussi: La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; ANM, variazioni agli orari della Metro Linea 1 per verifiche tecniche; Metro linea 1, stop serale anticipato per 4 giorni; Vomero, i palazzi vibrano quando passa la metro linea 1: controlli Anm in via Domenico Fontana.

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orariAnm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila. La ... napolitoday.it

Linea 1 metro, chiuse tre stazioni. Treni presi d’assalto in fascia garantita a Scampia e ChiaianoDa oggi la Linea 1 della metropolitana dovrà temporaneamente fare a meno di tre stazioni e si annunciano gravi disagi soprattutto per chi vive nell’area nord della città. Le fermate Frullone, Chiaiano ... napoli.repubblica.it

linea A non attiva un lunedì tranquillo, a Roma x.com

Leggo. . Il sessantenne autista del tram della linea 9 deragliato a Milano venerdì pomeriggio, Pietro M., ha riferito agli agenti della polizia locale e ai familiari di aver avvertito improvvisamente un dolore alla gamba poco prima dell'incidente, seguito da un manc facebook