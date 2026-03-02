La lezione dei ragazzi in un mondo allo sbando

Oltre 140 persone, principalmente giovani, si sono radunate su una spiaggia per raccogliere rifiuti abbandonati, trasformata in una discarica. I partecipanti, in gran parte ragazzi e ragazze, hanno preso parte a un'azione collettiva per ripulire l’area. L’evento ha coinvolto un gruppo numeroso che ha deciso di intervenire direttamente nel luogo in cui l’incuria aveva causato danni ambientali.

Non è vero che i giovani sono tutti perduti. Non è vero che l’impegno civile sia scomparso. Semmai, è il mondo adulto che deve interrogarsi. C’è un’immagine che dovrebbe restare impressa più di tante parole: oltre 140 persone, in gran parte ragazze e ragazzi, chini a raccogliere rifiuti su una spiaggia che altri avevano trasformato in discarica. Non per obbligo, non per tornaconto, ma per scelta. Una domenica di febbraio, in occasione del World Thinking Day, il CNGEI Fiumicino insieme a Plastic Free ha dato una lezione silenziosa a una generazione che troppo spesso guarda ai giovani con sufficienza, quando non con sospetto. Trecentocinquanta chilogrammi di rifiuti raccolti tra il Pontile di Ostia e il Parco XXV Novembre non sono solo un dato numerico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

