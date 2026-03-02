La forza di una donna anticipazioni 3 marzo 2026 | Bersan torna e fa una proposta

Nella nuova puntata della dizi turca, in onda il 3 marzo su Canale 5, Ceyda deve fare i conti con una verità che cambia tutto su Arda, mentre Bersan rientra nel quartiere con un'aria misteriosa e un'offerta inaspettata. Le anticipazioni. La forza di una donna torna su Canale 5 martedì 3 marzo 2026 ore 16.00 con una puntata incentrata sulle conseguenze del test di paternità che ha coinvolto Ceyda e Arda. Dopo la rivelazione sullo scambio in ospedale, infatti, la donna si trova davanti a una scelta complessa che riguarda il futuro del bambino. Nel frattempo, nel quartiere si registra il ritorno di Bersan, destinato a riaprire nuove dinamiche per tutti i protagonisti della dizi turca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

