Scopri le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 dicembre di

Nuovi colpi di scena ci attendono nella diciassettesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 19 dicembre? Al centro delle trame troveremo Nezir, protagonista di una proposta davvero singolare a Bahar e Piril. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete. Kadin – La forza di una donna, trame al 19 dicembre. Sirin si reca nel bar di Emre per portargli il börek, e fargli notare che il giorno precedente era stato molto impegnato a parlare con diverse ragazze. Lui per farsi perdonare la invita a cena, senza però ricordarsi che aveva già preso un impegno per la sera. Superguidatv.it

La forza di una donna, anticipazioni dal 13 al 19 dicembre: Nezir ha una proposta particolare per Bahar e Piril - Cosa accadrà negli episodi settimanali La forza di una donna, in onda dal 13 al 19 dicembre su Canale 5? superguidatv.it

La forza di una donna, anticipazioni 13 dicembre 2025/ Nezir rapisce anche Suat, Kismet insospettisce Yusuf - Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà sabato 13 dicembre 2025, anche Suat sarà prigioniero di Nezir. ilsussidiario.net

Cosa succederà la prossima settimana a ???? ?????????? ???? ?????? ??????????? Ecco le trame: -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/la-forza-di-una-donna-anticipazioni-dal-15-al-20-dicembre-2025/ - facebook.com facebook