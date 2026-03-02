La famiglia di Fedez si allarga | arriva Maurizio – Il video
La famiglia di Fedez si arricchisce con l’arrivo di Maurizio, un nuovo membro presentato tramite un video. Nel frattempo, Silvio, un cane di razza Golden Retriever adottato nel 2024, continua a essere spesso presente nei contenuti condivisi sui social dal rapper. La presenza di Maurizio e Silvio testimonia i momenti di vita privata condivisi con il pubblico attraverso i social media.
Silvio, un cane di razza Golden Retriever adottato nel 2024 è spesso protagonista dei contenuti social di Fedez. Ma da oggi non sarà più solo, con lui c’è Maurizio, altro cagnolino adottato dal rapper. L’artista è appena rientrato a Milano dopo la settimana sanremese. Accanto a lui c’è Giulia Honegger, sorridente e già alle prese con il nuovo inquilino. Maurizio scodinzola, gioca con Silvio. Nei pochi secondi condivisi su Instagram si vede intento a esplorare ogni angolo del soggiorno. Il caso: a Sanremo Sayf aveva vinto al televoto. Sal Da Vinci lo ha superato con il voto dei giornalisti Sanremo, Bocelli cavalca «Caudillo», ma l’ingresso... 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Fedez e la fidanzata, la famiglia si allarga: “Benvenuto Maurizio”
Bremer, la famiglia si allarga! Gleison diventerà di nuovo papà. L’annuncio della moglie Deborah – VIDEOLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fedez
Temi più discussi: Sanremo 2026, tutto su Fedez e Marco Masini. Titolo e significato di 'Male necessario'; Fedez sulla gravidanza di Giulia Honegger a Sanremo 2026: Non devo annunciare nulla, mi limiterò a cantare; Fulminacci brilla, Brancale da ovazione, attenzione a Fedez: le pagelle di Sanremo (di L. Piras); Fedez, chi è il rapper: età, dove vive, gli attacchi di panico, la separazione da Chiara Ferragni e la (presunta) gravidenza della compagna.
Fedez e Giulia Honegger, la famiglia si allarga: «Benvenuto Maurizio!». La sorpresa dopo SanremoFamiglia allargata sì. Ma in modo (decisamente) diverso da come si aspettavano i fan. Negli ultimi giorni si era mormorato di una possibile dolce ... ilmattino.it
Benvenuto in famiglia: Fedez e Giulia Honegger sorprendono, l’annuncio dopo Sanremo 2026Dopo Sanremo 2026, Fedez e Giulia Honegger sorprendono i fan: la famiglia si allarga e l'annuncio social scatena i rumors. donnaglamour.it
-7 mesi all’imperdibile show di @fedez CASA 360°! Biglietti disponibili al link in bio. 25 SETTEMBRE 2026- UNIPOL FORUM – MILANO Dopo averci conquistati a Sanremo con il brano “Male necessario” insieme a Marco Masini, l’artista è pronto a tornare sul - facebook.com facebook
Fedez e Giulia Honegger, la famiglia si allarga: «Benvenuto Maurizio!». La sorpresa dopo Sanremo x.com