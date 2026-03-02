La famiglia di Fedez si allarga | arriva Maurizio – Il video

La famiglia di Fedez si arricchisce con l’arrivo di Maurizio, un nuovo membro presentato tramite un video. Nel frattempo, Silvio, un cane di razza Golden Retriever adottato nel 2024, continua a essere spesso presente nei contenuti condivisi sui social dal rapper. La presenza di Maurizio e Silvio testimonia i momenti di vita privata condivisi con il pubblico attraverso i social media.

Silvio, un cane di razza Golden Retriever adottato nel 2024 è spesso protagonista dei contenuti social di Fedez. Ma da oggi non sarà più solo, con lui c’è Maurizio, altro cagnolino adottato dal rapper. L’artista è appena rientrato a Milano dopo la settimana sanremese. Accanto a lui c’è Giulia Honegger, sorridente e già alle prese con il nuovo inquilino. Maurizio scodinzola, gioca con Silvio. Nei pochi secondi condivisi su Instagram si vede intento a esplorare ogni angolo del soggiorno. Il caso: a Sanremo Sayf aveva vinto al televoto. Sal Da Vinci lo ha superato con il voto dei giornalisti Sanremo, Bocelli cavalca «Caudillo», ma l’ingresso... 🔗 Leggi su Open.online

