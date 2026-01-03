Bremer la famiglia si allarga! Gleison diventerà di nuovo papà L’annuncio della moglie Deborah – VIDEO

Bremer e la sua famiglia si preparano ad allargarsi: la moglie Deborah ha condiviso sui social l’annuncio del secondo figlio in arrivo. L’emozionante comunicazione segna un nuovo capitolo nella vita della coppia, confermando la gioia e l’attesa per questa nuova nascita. Un momento di grande significato che rafforza il legame familiare e la felicità condivisa.

Bremer diventerà papà per la seconda volta: l'annuncio emozionato sui social della moglie Deborah. L'anno del brasiliano si apre con una splendida notizia. Il 2026 di Gleison Bremer si apre all'insegna della felicità, sia professionale che privata. Il difensore brasiliano della Juventus, ormai pienamente recuperato dai recenti problemi fisici, sta per diventare papà per la seconda volta. Dopo la primogenita Agatha, che ha da poco compiuto cinque anni, la famiglia accoglierà presto un'altra bambina. L'annuncio social della moglie Deborah. La notizia è stata condivisa con grande emozione da Deborah Claudino, moglie del calciatore, attraverso un post su Instagram dedicato ai buoni propositi per il nuovo anno.

