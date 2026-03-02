La droga in casa già suddivisa in dosi da spacciare | 39enne denunciato dai carabinieri

Durante i controlli nel fine settimana nel Vco, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 39 anni dell'Ossola perché trovato in possesso di droga già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dai militari durante le verifiche mirate a contrastare lo spaccio e la guida sotto l’effetto di droghe o alcol.

É successo nel fine settimana, durante i controlli del week end. Sequestrati dai militari di Domodossola 37 grammi di hashish É successo nel fine settimana, durante i consueti controlli dei militari nel territorio del Vco, finalizzati in particolare alla repressione dello spaccio e al contrasto alla guida sotto l'effetto di droghe o alcol. In questo caso, l'uomo è finito nei guai al termine di una perquisizione domiciliare scattata dopo una mirata attività di indagine dei militari della Compagnia di Domodossola. A casa del 39enne, già gravato da precedenti per droga, i carabinieri hanno infatti trovato 37 grammi di hashish e pochissimi grammi di marijuana, già divisi in dosi pronte allo spaccio, oltre a materiale utile al confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droga, 52enne arrestato dai carabinieriDurante un normale controllo sul rispetto delle misure restrittive, i carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno scoperto un episodio che...

Pozzuoli, inseguito e arrestato: 39enne bloccato dai Carabinieri con droga e materiale per lo spaccioSerata movimentata a Pozzuoli, dove un controllo antidroga dei Carabinieri si è trasformato in un inseguimento per le strade della città.

Una selezione di notizie su droga.

Temi più discussi: Fasano, gettano la droga dall'auto e quando tornano a riprenderla trovano i carabinieri: arrestati 2 ventenni; Nasconde in casa 60mila euro di droga, nei guai anche il vicino; Teneva in casa 300 grammi di droga. Arrestato un minorenne; In bici con la droga davanti alla tabaccheria, a casa nascondeva un tesoretto. Arrestato 40enne.

In casa marijuana, cocaina, ketamina e metanfetamina per i rave party: due arrestiVillacidro La polizia ha arrestato, in due distinte operazioni tra Villacidro e il quartiere San Michele, due uomini di 30 e 33 anni con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. lanuovasardegna.it

Droga in casa, nei guai due pusherLe donne erano già state arrestate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sottoposte alla misura dell'obbligo di dimora ... casertanews.it

A bordo dell'auto che ha travolto la famiglia tre sudamericani. L'inseguimento era nato per una segnalazione per spaccio di droga #Roma #Quarticciolo - facebook.com facebook

San Sperate, trasportavano droga a bordo di un’auto con targa straniera: due arresti x.com