La droga in casa già suddivisa in dosi da spacciare | 39enne denunciato dai carabinieri

Durante un controllo dei carabinieri nel fine settimana nel territorio del Vco, un uomo di 39 anni residente in Ossola è stato denunciato per spaccio di droga. Nell’abitazione sono state trovate dosi di sostanza stupefacente già suddivise e pronte per essere vendute. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e avviato le procedure di denuncia.

Un 39enne ossolano è stato denunciato per spaccio dai carabinieri.É successo nel fine settimana, durante i consueti controlli dei militari nel territorio del Vco, finalizzati in particolare alla repressione dello spaccio e al contrasto alla guida sotto l'effetto di droghe o alcol.