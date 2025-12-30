Felicia la pasta healthy che si prende cura delle persone e dell’ambiente

Felicia è una pasta healthy nata in Puglia nel 2009, impegnata a offrire prodotti di qualità che rispettano la salute delle persone e l’ambiente. Dal suo inizio, l’azienda si è affermata come punto di riferimento nel settore dell’innovazione alimentare, combinando tradizione e sostenibilità. Un esempio di come l’attenzione alla salute e alla responsabilità ambientale possa coniugarsi con l’eccellenza nel settore alimentare.

C’è una realtà imprenditoriale che nasce in Puglia nel 2009 ed è diventata un punto di riferimento nel settore dell’innovazione e dell’healthy food. È Andriani S.p.A. Società Benefit, specializzata nella produzione di pasta con il brand Felicia, prodotti da forno e pet food; l’azienda utilizza materie prime selezionate e naturalmente prive di glutine, tra cui grano saraceno, avena, riso integrale, teff, lenticchie, ceci, piselli, cavolfiore e spirulina. Felicia incarna l’impegno dell’azienda verso un modello di business rigenerativo e responsabile; Le sue parole d’ordine sono «innovazione» e «benessere», senza rinunciare al gusto. 🔗 Leggi su Panorama.it

