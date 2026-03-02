La Cittadella rimonta Ma si accontenta del pari

La partita tra Cittadella e Coriano si è conclusa con un pareggio dopo una rimonta della squadra di casa. La formazione della Cittadella ha schierato Celenza in porta, mentre in difesa sono stati impiegati Boccaccini, Fort e Carretti. A centrocampo sono stati titolari Barozzini, Dodaro e Mandelli, con Tessitori subentrato al 38’st. In attacco, sono stati impiegati Sala, Caprioni e Arrondini, con Marchetti entrato al 35’st.

CITTADELLA T. CORIANO CITTADELLA: Celenza; Boccaccini, Fort, Carretti; Barozzini (31'st Camara), Dodaro, Mandelli (38'st Tessitori), Sardella (28'st Morello); Sala (35'st Marchetti), Caprioni, Arrondini. A disp. Anino, Teresi, Barbi, Crosariol, Berziga. All. Gori T. CORIANO: Pollini, B. Brisky, Bellavista, Anastasi, Malo (22'st Rossi), Fabbri, Pasquini (31'st Moricoli), Carnesecchi, Pacchioni, Danieli (12'st Enchisi), Piermaria. A disp. De Gori, Capicchioni, Pungelli, Franco, Omokaro, Imola. All. Scardovi Arbitro: Cama di Nichelino Reti: 4' Pacchioni, 39' Sardella Note: espulso al 15'st Fabbri, ammoniti Boccaccini, Dodaro, Fabbri