Una sfida equilibrata tra Cittadella e Novara si conclude con un pareggio 2-2, interrompendo la rimonta dei padroni di casa a metà ripresa. Il risultato lascia il terzo posto più distante per il Cittadella, evidenziando le difficoltà di una partita combattuta e ricca di emozioni, ma priva di un vincitore definitivo.

Padovaoggi.it - Cittadella rimonta a metà, contro il Novara finisce 2-2 e il 3º posto si allontana

Un tempo per ciascuno e alla fine dalla ruota del Tombolato esce un pareggio che non fa contento nessuno. Tra Cittadella e Novara finisce 2 a 2, un risultato che non stravolge la classifica, ma ne conferma i contorni. Il punto porta i granata a 29 lasciandoli al quarto posto a +2 e +3. Padovaoggi.it

