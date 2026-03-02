La città del Grosso ha issato i suoi gonfaloni Arezzo orgoglio e spada!

Da lortica.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città del Grosso ha issato i suoi gonfaloni, con Arezzo che si distingue per il suo orgoglio e la presenza di una spada. Ravenna è arrivata in città con l'intenzione di farsi notare, ma qui è la Città del Grosso a dominare, con il cavallino rampante che si fa sentire quando il coro si alza e le tribune e le curve tremano.

Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare. ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! Oh Ravenna. siete venuti in città pensando di fare la voce grossa? Qui è la Città del Grosso, qui comanda il cavallino rampante, qui quando parte il coro la curva e la tribuna tremano. Di fronte a noi i discendenti dei Polenta, il Ravenna FC, giunti con ambizioni e sogni di rimonta. I tre Mandorlini, spalleggiati dal fondo Black Duck, dal Cipriani e dal dirigente Braida, hanno provato a ricucire quella smagliatura in classifica che li separava dall’orgoglio amaranto. 🔗 Leggi su Lortica.it

la citt224 del grosso ha issato i suoi gonfaloni arezzo orgoglio e spada
© Lortica.it - La città del Grosso ha issato i suoi gonfaloni. Arezzo, orgoglio e spada!

Muharemovic pronto per la Juve? Grosso non ha dubbi sul suo difensore. Cosa ha detto il tecnico del SassuoloCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.

Fra i suoi clienti anche papi e vip: Arezzo piange la morte del maestro orafo Alano MaffucciÈ stato un punto di riferimento per la produzione di un’elegante gioielleria realizzata a mano.

Contenuti e approfondimenti su Grosso.

Discussioni sull' argomento La città più giovanile in Italia: la qualità della vita è ai massimi storici (beati loro); Nyumba, il pluripremiato docufilm di Bottero e Del Grosso; Moretta La città piange la scomparsa dell'ex panettiere Pasquale Grosso - Volto noto, attivo su più fronti; Vola il Sassuolo.

La comunità del festival. Arriva dalle città toscane il grosso dei partecipantiAbbiamo incontrato alcuni delle persone che sono arrivate a Lucca per seguire gli incontri. Molti tornano dalla prima edizione per ascoltare gli esperti discutere di temi d’attualità. Pianeta Terra ... lanazione.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.