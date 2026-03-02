Kostov Inter piovono conferme | primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto

L’Inter ha iniziato i primi contatti per acquistare Vasilije Kostov, centrocampista classe 2008 della Stella Rossa. La trattativa è in fase iniziale e coinvolge direttamente i nerazzurri, che mostrano interesse per il giovane talento. Le discussioni tra le due parti sono ancora in corso e non ci sono ancora accordi definitivi. La volontà dell’Inter di portare il giocatore in rosa è stata confermata.

Kostov all'Inter, primi contatti per il talento della Stella Rossa: le ultime
Una potenziale operazione di rilancio del reparto mediano è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta su un talento emergente proveniente...

Calciomercato Inter, assalto a Vasilije Kostov: il gioiello della Stella Rossa

La Stella Rossa coccola Kostov: Uno così non si vedeva dai tempi di Stankovic. Ecco quanto vale.

Kostov, l'Inter fa sul serio: primi contatti con la Stella Rossa per anticipare la folta concorrenza
L'Inter continua a guardare con attenzione ai giovani più promettenti del panorama europeo e ha messo nel mirino Vasilije Kostov, centrocampista classe 2008 della Stella Rossa

In UK – Arsenal e Bayern superate, Kostov a un passo dall'Inter: a chi viene paragonato.

CONFERMATO! L'Inter segue Vasilije Kostov con molta attenzione, il centrocampista 17enne è un giocatore che piace molto al club e ci sono già stati i primi contatti. - Matteo Moretto