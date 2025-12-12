Serie A oggi al via la 15esima giornata | programma orari e dove vederla Sky o Dazn

La quindicesima giornata della Serie A 2025-2026 prende il via oggi, venerdì 12 dicembre, e si concluderà lunedì 15 dicembre. Ecco il programma completo, gli orari e le modalità di visione delle partite, tra Sky e Dazn.

La quindicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 prende il via oggi, venerdì 12 dicembre, con un turno che si estenderà fino a lunedì 15 dicembre. Molti i match importanti in ottica di alta classifica, ma ci saranno anche scontri diretti in zona salvezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere. La situazione in classifica. Al termine della quattordicesima giornata, Milan e Napoli guidano la classifica a quota 31 punti. L’Inter segue a un solo punto di distanza a quota 30 mentre la Roma occupa la quarta posizione a 27. Bologna quinto in zona Europa League con 25 punti, a seguire il Como che con il suo sesto posto (24 punti) andrebbe in Conference League. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, oggi al via la 15esima giornata: programma, orari e dove vederla, Sky o Dazn

RPHA 12 IN ARRIVO OGGI QUARTARARO REPLICA BLACK SERIE RPHA 12 Prezzo di listino 649,90 € Premium Integrated Matrix / P.I.M. EVO: nuovo materiale della calotta che comprende carbon- fibra di aramide. carbon fibra, fibra di vetro, tessuto non tes - facebook.com Vai su Facebook

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 14^ giornata #SkySport #SkySerieA Vai su X

Serie A, Lecce-Pisa, anticipo salvezza al Via del Mare: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming - Lecce Pisa apre la 15esima giornata di Serie A con uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza: tre punti di differenza tra le due formazioni tanto equilibrio nei precedenti e diverse assenze ... msn.com scrive

Le partite di oggi, venerdì 12 dicembre 2025: Lecce-Pisa e Palermo-Sampdoria in primo piano - Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 12 dicembre 2025: la sfida salvezza del Via del Mare ad inaugurare la 15esima di Serie A ... Come scrive calciomagazine.net

Anche i ricchi piangono telenovela scena finale ultima puntata da Rete 4

Video Anche i ricchi piangono telenovela scena finale ultima puntata da Rete 4 Video Anche i ricchi piangono telenovela scena finale ultima puntata da Rete 4