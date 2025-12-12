FelliniRota | storia della musica e del cinema nello spettacolo musicale dedicato ai due grandi dell' arte
Dopo il successo delle repliche in Italia e all'estero, AncheCinema presenta FELLINIROTA. Lo spettacolo musicale di e con il M°Mario Margiotta, che rende omaggio a Nino Rota “il musicista di Fellini”, arriva al Teatro Reims di Firenze!Un viaggio irriverente, sorprendente e profondamente musicale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dopo i successi in Italia e all'estero, FelliniRota, lo spettacolo musicale di e con il M°Mario Margiotta, - facebook.com Vai su Facebook
Musica e Film: Nino Rota Documentario
Video Musica e Film: Nino Rota Documentario