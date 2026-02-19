Andrew Osasuyi firma un record con 8 stoppate contro Saint Joseph' s

Andrew Osasuyi ha stabilito un nuovo record con otto stoppate nella partita contro Saint Joseph’s. La sua prestazione eccezionale ha sorpreso gli spettatori e ha contribuito a cambiare le sorti della gara. Osasuyi ha mostrato grande determinazione in difesa, interrompendo ripetutamente gli attacchi avversari. Con questa impresa, si è guadagnato un posto tra i migliori difensori della squadra, entrando nella storia del team. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra di Osasuyi.

• Tied for the 2nd-best all-time single-game block performance in St. Bonaventure history • Most blocks in a single game by a Bonnies player since 2012 Andrew Osasuyi subs in and TAKES OVER the first half?? pic.twitter.comQDcfJrLzwy Una serata decisiva per St. Bonaventure ha visto Andrew Osasuyi, ventenne big man alla prima stagione con i Bonnies, protagonista in una sfida persa contro Saint Joseph's. La sua presenza in campo ha compromesso la partita con una prestazione difensiva intensa e una produzione offensiva contenuta ma significativa per l'impatto mostrato. In 17 minuti di impiego, Osasuyi ha totalizzato 8 punti, 4 rimbalzi e un esercito di 8 stoppate, segnando una notte altamente influente sul fronte difensivo.