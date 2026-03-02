Juventus Women | passo decisivo per l’inclusione

Da ilprimatonazionale.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa stagione, le conferenze stampa e le comunicazioni pre-partita della Juventus Women saranno accessibili in Lingua dei Segni Italiana (LIS). La società ha deciso di rendere più inclusiva la comunicazione ufficiale, garantendo maggiore accessibilità alle persone sorde. Questa iniziativa riguarda esclusivamente le attività della squadra femminile e si inserisce nell’obiettivo di promuovere l’uguaglianza e la partecipazione di tutti.

La Juventus Women compie un passo importante verso l’inclusione totale: da questa stagione, le conferenze stampa e le comunicazioni pre-partita della squadra femminile saranno accessibili in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Un’iniziativa che amplia l’accessibilità già presente per la prima squadra maschile e che ora si estende specificamente al calcio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus women passo decisivo per l8217inclusione
© Ilprimatonazionale.it - Juventus Women: passo decisivo per l’inclusione

Napoli Juventus Women 1-2: ancora Girelli! Passo verso le semifinali di Coppadi Mauro MunnoNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia...

Juventus, passo scudetto: Spalletti rincorre Sarri e fa sognare con la media punti. Gennaio decisivodi Redazione JuventusNews24Juventus, passo scudetto: Spalletti rincorre Sarri e fa sognare con la media punti.

Juventus Women-Roma, la super rete di Bonansea

Video Juventus Women-Roma, la super rete di Bonansea

Una selezione di notizie su Juventus Women.

Temi più discussi: Roma-Cremonese 3-0: terzo posto agganciato e +4 sulla Juventus, decisivi i calci d’angolo di Gasperini; Roma-Juventus, Gasperini all’attacco: Wesley e Celik ali a tutta, doppio modulo per sognare la Champions; Stadio Roma a Pietralata, ok all’istruttoria. Veloccia: Passo decisivo verso il nuovo polo urbano; Roma-Juventus, Malen arma totale di Gasperini: 5 gol in 6 partite e l’attacco passa da lui.

juventus women juventus women passo decisivoTernana Women, Giada Pellegrino Cimò decisiva contro la Juventus: gol, rigore e secondo MVP | VIDEOGiada Pellegrino Cimò trascina la Ternana Women contro la Juventus: rigore procurato, gol del 2-2, secondo MVP stagionale e quinto centro in campionato. Le sue reti valgono 7 punti su 11. ternananews.it

juventus women juventus women passo decisivoWomen's Champions League, Juventus-Wolfsburg: probabili formazioni e dove vederla in tvPer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è s ... torinotoday.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.