Juventus Women | passo decisivo per l’inclusione

Da questa stagione, le conferenze stampa e le comunicazioni pre-partita della Juventus Women saranno accessibili in Lingua dei Segni Italiana (LIS). La società ha deciso di rendere più inclusiva la comunicazione ufficiale, garantendo maggiore accessibilità alle persone sorde. Questa iniziativa riguarda esclusivamente le attività della squadra femminile e si inserisce nell’obiettivo di promuovere l’uguaglianza e la partecipazione di tutti.

La Juventus Women compie un passo importante verso l’inclusione totale: da questa stagione, le conferenze stampa e le comunicazioni pre-partita della squadra femminile saranno accessibili in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Un’iniziativa che amplia l’accessibilità già presente per la prima squadra maschile e che ora si estende specificamente al calcio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus Women: passo decisivo per l’inclusione Napoli Juventus Women 1-2: ancora Girelli! Passo verso le semifinali di Coppadi Mauro MunnoNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia... Juventus, passo scudetto: Spalletti rincorre Sarri e fa sognare con la media punti. Gennaio decisivodi Redazione JuventusNews24Juventus, passo scudetto: Spalletti rincorre Sarri e fa sognare con la media punti. Juventus Women-Roma, la super rete di Bonansea Una selezione di notizie su Juventus Women. Temi più discussi: Roma-Cremonese 3-0: terzo posto agganciato e +4 sulla Juventus, decisivi i calci d’angolo di Gasperini; Roma-Juventus, Gasperini all’attacco: Wesley e Celik ali a tutta, doppio modulo per sognare la Champions; Stadio Roma a Pietralata, ok all’istruttoria. Veloccia: Passo decisivo verso il nuovo polo urbano; Roma-Juventus, Malen arma totale di Gasperini: 5 gol in 6 partite e l’attacco passa da lui. Ternana Women, Giada Pellegrino Cimò decisiva contro la Juventus: gol, rigore e secondo MVP | VIDEOGiada Pellegrino Cimò trascina la Ternana Women contro la Juventus: rigore procurato, gol del 2-2, secondo MVP stagionale e quinto centro in campionato. Le sue reti valgono 7 punti su 11. ternananews.it Women's Champions League, Juventus-Wolfsburg: probabili formazioni e dove vederla in tvPer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è s ... torinotoday.it Juventus Women, Girelli spiega la scelta USA Cosa ha detto - facebook.com facebook ULTIM'ORA Juventus Women, Cristiana Girelli in prestito al Bay FC Annuncio arrivato contestualmente al rinnovo fino al 2027 #SkySport x.com