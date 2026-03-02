Juventus Women | conferenze stampa e comunicazioni accessibili in Lingua dei Segni

La Juventus Women ha organizzato una serie di conferenze stampa e comunicazioni accessibili in Lingua dei Segni, con l’obiettivo di rendere più fruibili le proprie comunicazioni. Gli eventi si sono svolti a Torino e sono rivolti a tifosi e pubblico più ampio, garantendo un’informazione aperta anche a chi utilizza questa forma di comunicazione. La scelta rappresenta un impegno concreto dell club per l'inclusione.

Il club bianconero ha avviato un progetto dedicato ai tifosi sordi, ampliando l'accessibilità anche ai momenti che precedono le partite Torino, 2 marzo 2026 – La Juventus Football Club compie un passo concreto verso un calcio sempre più inclusivo. In collaborazione con i JOFC Sordi Bianconeri, il club ha avviato un progetto dedicato ai tifosi sordi, ampliando l'accessibilità anche ai momenti che precedono le partite. Da questa stagione, sui canali ufficiali della Juventus Women saranno disponibili le traduzioni in Lingua dei Segni Italiana (LIS) delle conferenze stampa dell'allenatore Massimiliano Canzi e delle principali comunicazioni pre-gara di Serie A femminile.