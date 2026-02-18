Elana Meyers Taylor piange di gioia dopo aver vinto l’oro a 41 anni, e il suo messaggio ai figli con la lingua dei segni ha commosso tutti. La campionessa statunitense, reduce da una lunga carriera, ha voluto condividere il trionfo con le persone care anche attraverso i gesti, dimostrando come lo sport possa unire emozioni e comunicazione. Durante la premiazione, ha mostrato con orgoglio il suo messaggio ai figli, rendendo l’episodio uno dei momenti più toccanti di queste Olimpiadi invernali a Milano-Cortina 2026.

È una delle immagini destinate ad avere un posto d’onore nel grande racconto delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A 41 anni, la statunitense Elana Meyers Taylor ha vinto la medaglia d’oro nel monobob femminile, davanti a Laura Nolte e a Kaillie Armbruster Humphries. Il primo oro olimpico ottenuto dopo decenni di sacrifici, a un’età che solitamente significa ritiro dalle competizioni. Appena ha tagliato il traguardo, Elana Meyers Taylor si è inginocchiata e ha cominciato a piangere. Poi ha rivolto lo sguardo ai suoi figli e ha rivolto loro un messaggio: “ La mamma ha vinto”. Non a parole, ma con la lingua dei segni: i suoi bambini di cinque e tre anni sono entrambi sordi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elana Meyers Taylor in lacrime dopo l’oro a 41 anni: il messaggio ai figli con la lingua dei segni

Vince l’oro olimpico nel monobob e diventa virale: Elana Meyers festeggia nel linguaggio dei segni coi figli sordiElana Meyers ha vinto l’oro olimpico nel monobob e ha deciso di festeggiare usando il linguaggio dei segni davanti ai suoi figli sordi.

Clamoroso ribaltone nel monobob! Elana Meyers scavalca Nolte ed è oro olimpico a 41 anni!Elana Meyers Taylor ha vinto l’oro nel monobob femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una gara perfetta che le ha permesso di superare Nolte e conquistare il primo posto a 41 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.