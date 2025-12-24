Calciomercato Juventus | scatto della Roma la società vuole fare due regali a Gasperini! Erano entrambi oggetto del desiderio dei bianconeri in passato

Calciomercato Juventus: doppio regalo della Roma a Gasperini, in vista di gennaio pronti questi due colpi che erano anche nella lista dei bianconeri. La sconfitta contro la Juventus ha lasciato il segno, ma ha anche acceso la miccia del calciomercato. La Roma non intende restare a guardare e, proprio nei giorni di Natale, ha deciso di accelerare prepotentemente per rinforzare il reparto avanzato. La dirigenza capitolina ha rotto gli indugi, avviando contatti concreti per ridisegnare l’attacco a disposizione dell’allenatore. A lanciare l’indiscrezione è Fabrizio Romano: il noto esperto di calciomercato ha rivelato che il club giallorosso ha aperto ufficialmente un tavolo di trattativa con l’ Atlético Madrid per Giacomo Raspadori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

