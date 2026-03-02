juventus jacobelli e il silenzio rumoroso di spalletti

Xavier Jacobelli ha commentato il comportamento di Luciano Spalletti, che ha mantenuto un silenzio prolungato su questioni legate al mercato, al rinnovo e al suo futuro alla Juventus. La sua scelta di non parlare ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio. La questione riguarda le sue dichiarazioni o la mancanza di esse in relazione alla squadra.

Xavier Jacobelli ha parlato del rumoroso silenzio di Luciano Spalletti tra mercato, rinnovo e futuro alla Juventus. Il “rumoroso silenzio” di Spalletti Come sottolinea Xavier Jacobelli su Tuttosport, l’operazione Spalletti 2028 rappresenta la quinta (e si spera ultima) rivoluzione in panchina dal 2020, anno dell’ultimo scudetto firmato Sarri. Da allora, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, Jacobelli “Ritorno da incubo per Spalletti a Napoli”In un lungo post su facebook, Xavier Jacobelli ha analizzato il ritorno da incubo di Luciano Spalletti allo stadio Maradona di Napoli.

Juventus, l'arrivo di Spalletti alla Continassa

Jacobelli sul rinnovo di Spalletti con la Juventus: L'uomo giusto per costruire e ripartireIn casa Juventus sono giorni caldi per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti. Come anche confermato da Giorgio Chiellini, il prolungamento. tuttomercatoweb.com

Jacobelli: L'arbitro ha condizionato Juventus-Galatasaray, peccato uscire così. David e Openda non ne fanno uno buonoIntervenuto a Radio Radio, Xavier Jacobelli ha puntato il dito contro l'arbitraggio in Juventus-Galatasaray: L’errore dell’arbitro è stato una vera iattura, ... tuttojuve.com

